Eerste veilingavond YouHorse.Auction: ‘Kopers hebben uitstekende deals kunnen sluiten’

De Summer Auction van Youhorse.auction is dinsdagavond 1 juli stralende van start gegaan. Niet alleen het kwik stijgt nog even door, ook de spanning wordt verder tot het kookpunt opgedreven, aangezien de veiling vandaag afsluit.

“De eerste avond was een mooie opwarmer, letterlijk en figuurlijk,” vertelt organisator Mario Everse. “Kopers hebben uitstekende deals kunnensluiten en voor interessante prijzen zeer fijne paarden kunnen bemachtigen.”

Met de zomerzon hoog aan de lucht, belooft de tweede veilingavond van Youhorse.auction wederom een spannende afsluiting: “We hopen er vanavond nog een schepje bovenop te doen. De biedingen lopen al goed binnen, maar ervaring leert dat de grootste strijd pas in de laatste minuten losbarst. Het tweede deel van de collectie is echt iets bijzonders. Naast getalenteerde sportpaarden veilen we ook enkele veulens, embryo’s, pony’s en zelfs een goedgekeurde hengst.”

Export in de hoofdrol

De eerste veilingavond stond in het teken van export, met slechts twee verkopen binnen Nederland en drie naar België. Duitsland kwam als koploper uit de bus met zeven aankopen. Daaronder bevond zich de vijfjarige ruin Unako J&L Z (Untouchable x I Am Moerhoeve’s Star), die 19.000 euro opbracht. De merries Calandiva Z (Colorit Z x Massimo) en Oh La La (Gitano x Carabas van de Wateringhoeve) zullen in de toekomst eveneens onder de Duitse vlag uitkomen.

Unako J&L Z (Untouchable x I Am Moerhoeve’s Star) is naar Duitsland verkocht voor 19.000 euro. Foto: Youhorse.auction

Maar liefst zes paarden verhuizen naar Spanje, en een koper uit Israël zorgde ervoor dat drie paarden, waaronder de vierjarige merrie Vienna (Don’t Touch Tiji Hero x Indoctro II), zich voegden bij zijn stallen. Het Verenigd Koninkrijk is na dinsdagavond twee vierjarige talenten rijker in Gunner Z (Ganesh Hero Z x Chaman) en Replay Tren (Stargos VDL x Dobel van ’t Zorgvliet). Kopers uit Hongarije en Italië grepen onder andere hun kans met de driejarige merrie Candy Blue vh Rupelhof Z (Colorit Z x Aktion Pur Z) en Easter Funky EH Z (Emerald van ’t Ruytershof x Elvis ter Putte).

