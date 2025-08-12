Elite Dressage Pony Sales veilt dit jaar ook veulens: 15 bijzondere talenten voor de toekomst

De door Gerrel Vink opgerichte ponyveiling Elite Dressage Pony Sales, veilt dit jaar ook een kleine en exclusieve collectie veulens. Vijftien ponyveulens zijn opgenomen in de collectie van de online veulenveiling. De veiling opent aanstaande vrijdag 15 augustus en sluit op zaterdag 16 augustus om 20.00 uur.

“Ik koop ieder jaar vier à acht veulens aan voor de opfok en heb daar goede ervaringen mee. Vanaf 2,5-jarige leeftijd kunnen we ze goed verkopen en meestal zit er ook wel een goedgekeurde hengst of zelfs een kampioen tussen. Voorbeeld hiervan is multikampioen A New Story, die maar liefst zeven veulens in de collectie heeft”, zegt organisator Gerrel Vink over deze veulenveiling.

‘Een goed veulen koop je nooit te duur’

“Als we geen veulens aankopen hebben we geen toppers voor de sport, keuring of ons hengstenstation. Ook een merrieveulen aankopen is interessant, een goede merrie voor de sport en met name voor de fokkerij is op latere leeftijd bijna niet te vinden – een goed veulen koop je nooit te duur!”, aldus Vink.

Bijzondere veulens

In de veiling zijn een aantal bijzondere veulens opgenomen. Zo maakt het valk hengstveulen Designed by Zen AT (Davinci du Bois x Westerhuis Cupido) deel uit van de collectie. Dit hengstveulen werd kampioen op de NRPS keuring in Lunteren (regio Midden) en kreeg een eerste premie. “Een stoer veulen met veel uitstraling en een prachtig front met een mooie kap, dat in alle drie gangen een mooie zelfhouding aan de dag legde. De galop was uitgesproken bergopwaarts en in draf ging hij echt ging ‘zitten’”, aldus de jury.

Designed by Zen A.T. is niet het enige 1e premieveulen in de veiling: ook het valk hengstveulen Liv You BD PS (Le Golden Gambler x Orchard Red Prince), het valk merrieveulen Kamilla van de Maasduinen (Golden Daim F x Viva la Bam) en het donkerbruine hengstveulen A New Star van de Vaderhoeve (A New Story x Nicolai) werden op de keuring met een 1e premie beoordeeld.

Toppers voor de toekomst

Verder maakt onder andere een nauw aan de EK-pony Movie Star verwant merrieveulen (Dancing Queen v. A New Story) net zoals een bloedmooi Welsh B-hengstveulen en een extra bewegend Welsh-A veulen deel uit van de collectie.

Bekijk de collectie hier

Veilingvoorwaarden

De veiling start op vrijdagmiddag 15 augustus 13.00 uur, de veiling eindigt op zaterdagavond 16 augustus vanaf 20.00 uur. De biedstappen bedragen 100 euro. Registreren op de veilingwebsite is gratis en kan via deze link.

Registreren op de veilingwebsite is gratis en kan via deze link.



Bekijk hier alle voorwaarden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrel Vink op 06-83943575 of via [email protected]