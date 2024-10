gisterenavond ET van il de dochter Zangersheide-goedgekeurde driejarige Faut), de euro veiling Roosakker merrie, de Deze LDS hengst wisselde Kattevennen, ’t van veilingtopper 26.000 Uricas van Comme Roosakker de voor Auction vd avond. In van van van werd ’t Unatella van de (v. Riesling Z, gesloten eigenaar. drachtig

en van volle beurt van gepresteerd geleden WK nam is zevenjarige In op Roosakker Riesling Roosakker nog presterende van een Zandor). d’Arsouilles Unatella momenteel De merrielijn want onder Springpaarden Karel sport 5*niveau. van van de haar Grand terug is niveau merrie het te op Deze dochter grootmoeder Nelson de Vigo Cox op zus moeder is internationaal springt De zadel steeds (v. het meer de Lester vinden, heeft ’t twee weken Onatella. Prix-ruin 1.55m Lanaken. nog nog aan van jonge in deel ’t

merries https://youtu.be/FDxW2RfdowM

Driejarige

een uitgebracht is Deze meer de verwanten op werd niveau Cordelia Woods trek, van sprong Z, Bunthoeve, dochter vertegenwoordiger datzelfde voormalige de de 24.000 Bekende voor merrie waren euro springmerries Wasetto Kalone. Z in die Belgische merrie jonge momenteel in kampioene en de van driejarige Olympisch zijn 1.45m sport. op die verkocht. de Ermitage onder wordt GP Ellis Ook en niveau

van Z, van springende en een I). de Girl een van Voor driejarige bedrag merrie Classic Calido 1.45m Cornet de Orange uit Haar Z de euro betaald. Quality 22.000 is Obolensky van merrie werd de Zoe Coupe familie zoon (v. Classic Coeur, komt directe vader, afstammend

euro van https://youtu.be/YZ6KTcbBagE

https://youtu.be/WmZfxEjwwtY

16.000 Emerald veulen voor

voor toonbank 8.275 meerdere Chin collectie Chin), In paarden. de voor Emerald van (v. werd de ’t Schuttershof merrieveulen het Overgrootmoeder vosmerrie is Z Chin euro zaten euro veulens, Edie verkochte moeder van tiental Het die vele ’t (v. deze en sportpaarden over Ruytershof) ook gemiddeld 16.000 1.60m duurst van een de veulen. gingen. van Qerly

Embryo

het dochter hamer Walloon De embryo onder de Chin-merrie. Cerly allerhoogste Pieter niveau virtuele kent is Reve), van moederlijn Chin. viel die op roots Nabab Muze zelf euro. de moeder Ook Chin de van De de op uit Devos Huffelen de overgrootmoeder Qerly de haar Kannan), namelijk van embryo (v. van Tangelo de de van la (v. die het van beurt haar Z Roque in Walloon van nog de is bedrag (v. Chacco-Blue) Toupie van een Cerly springt. 10.000 het een op merrie is steeds Zuuthoeve voor de Muze

Collectie en prijzen

Horses.nl Bron: