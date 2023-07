Exclusief bij StuDutch Auction: Win een rietje van Cornet Obolenksy of Comme il Faut

Naast de topcollectie die maandag onder de digitale hamer gaat, biedt StuDutch Auction nog een fanatische kans. Je maakt tot en met zondagavond 30 juli namelijk kans op een rietje van Cornet Obolensky of Comme il Faut. Laat je e-mailadres achter op de website en doe mee. Maandag 31 juli wordt de winnaar bekend gemaakt.

Natuurlijk stelt ook de collectie niet teleur. Wat denk je van een kleindochter van Electra van ’t Roosakker, een merrie-embryo met de Olympische Classic Touch als grootmoeder, de WK-finalist Toulusha Key SR als moeder, de volle broer/zus van Mumbai of de Nations Cup- en Global Champions Tour-merrie Israel v/d Dennehoeve gecombineerd met Cornet Obolensky?

Bieden start vandaag

Het zijn slechts enkele van de topgefokte veulens, embryo’s en fokmerries die deel uitmaken van de nieuwste StuDutch Auction-collectie. De collectie is online, het bieden is vandaag gestart en de veiling sluit op maandagavond 31 juli vanaf 20.00 uur. In totaal bestaat de collectie uit 19 veulens, 23 embryo’s en 3 fokmerries.

Verwelkom volgend jaar een veulen

Alle embryo’s zijn al ingepland, je kunt dus volgend jaar een veulen verwelkomen in jouw stallen met topspringgenen. Natuurlijk is er ook geen gebrek aan Chacco-Blue-bloed in deze veiling. Daarnaast stammen de veulens en embryo’s af van: Kannan Jr, Emerald van ’t Ruytershof, United Touch, Conthargos, Cornet Obolensky, Untouchable, Balou du Reventon..

Dressuurliefhebbers opgelet

Tot slot is er ook voor de dressuurliefhebber genoeg. Denk alleen al de fokmerrie Hortense STRH. Deze Dream Boy-dochter komt uit de volle zus van de Olympische Parzival. “Wil je als fokker stappen maken in de fokkerij, dan is deze merrie wel echt een toevoeging. Maar ook het veulen van Sanceo uit de volle zus van For Romance is iets bijzonders.”

Dank aan de inzenders

“Zonder mensen die kennis van paarden hebben en die gemotiveerd zijn, kunnen wij als veiling niets”, zegt Sjaak van der Lei. “Dankzij onze inzenders kunnen wij onze klanten ongelooflijk sterk genetisch materiaal aanbieden, daar worden wij op onze beurt weer blij van. En uiteindelijk onze klanten ook, precies daar doen we het voor.”

Collectie

Win rietje Cornet Obolenksy of Comme il Faut

Bron: Persbericht