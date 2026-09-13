Flanders Foal Auction: bonte dochter van United Touch S brengt 102.000 euro op

United Touch S-veulens zijn al vaker gewild gebleken op de Flanders Foal Auction, maar een bont merrieveulen van de hengst zorgde zaterdagavond voor een absolute uitschieter. De online biedingen op Lady de L’Ile Z (United Touch S x Copabella Visage) liepen door tot 102.000 euro. Het veulen werd vanuit Frankrijk gekocht in opdracht van een Amerikaanse eigenares.

De Flanders Foal Auction sloot op Sentower Park het veilingjaar af met de vijfde en laatste veulenveiling. De 45 veulens werden verkocht voor gemiddeld 27.578 euro en gingen naar zeventien verschillende landen. 21 veulens werden ter plekke verkocht, 21 online en drie telefonisch.

“Terugkijkend hebben we een zeer goed veilingjaar gehad. Als we alle resultaten van de vijf veilingen bij elkaar zetten, hebben we voor net geen 27.000 euro gemiddeld geveild. Het is een mooie beloning en erkenning voor de fokkers, maar ook voor ons gehele team. Het was een drukke periode. Klaar zijn we ook nog niet. De eerste veulens kunnen al gespeend worden en op transport en daar helpen we natuurlijk mee”, vertellen Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts.

https://youtu.be/xbZuecYDVXI

Zes veulens boven 44.000 euro

Naast Lady de L’Ile Z werden nog vijf veulens voor 44.000 euro of meer verkocht. Elysian For Fun (Ermitage Kalone x For Pleasure), uit de olympische merrie Fit For Fun, bracht 55.000 euro op. Conquistador W (Comme Il Faut x Kashmir Van Schuttershof), een kleinzoon van Electra van ’t Roosakker, werd voor 50.000 euro verkocht.

United Colors van WW Z (United Touch S x Kashmir Van Schuttershof), een halfbroer van Nelson van ’t Roosakker, bracht 52.000 euro op en werd gekocht door een Amerikaanse bieder. Castor van ’t Volpenhof Z (Carambole x Vancouver d’Auvray) verhuist voor 48.000 euro naar Italië. Hij is onder meer een halfbroer van Jezebeau BC.

Eén veulen naar Nederland

Een Duitse Grand Prix-amazone kocht vijf veulens. Daaronder waren Dua Lipa van ’t Koningsbos (Cornet Obolensky x Kannan) voor 46.000 euro en Chic Obolensky v/h Kouterhof VV Z (Cornet Obolensky x Chin Chin) voor 38.000 euro.

Unique Touch W (United Touch S x Come On), uit de 1,60 m.-merrie Skala, blijft voor 44.000 euro in Nederland.

Bekijk hier de veilingprijzen

Bron: Persbericht bew. door Horses.nl