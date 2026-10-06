Florida TN x Chippendale veilingtopper bij KWPN Online

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Florida TN x Chippendale veilingtopper bij KWPN Online featured image
Silvano (v. Florida TN). Foto: KWPN Online
Door Ellen Liem

Op de maandagavond afgesloten veiling KWPN Online kwam een collectie van zes drie/vierjarigen onder de hamer. Het duurste paard was Silvano (Florida TN x Chippendale). Deze vierjarige ruin werd voor 9.000 euro afgeslagen aan een Nederlandse koper.


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