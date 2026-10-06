Florida TN x Chippendale veilingtopper bij KWPN Online

Nederland. VDL veilingstatistiek Neymar VDL, springpaard staat bracht (Kallmar was. van merrie, x de 8.500 K vierjarige Salmade in drachtig duurste euro en in het plaats VDL), die Op blijft Deze de Cohinoor Ryal op tweede

8.000 keer Twee euro

Verenigde (Extreme Sinclair) twee De de This biedingen 8.000 en Nederland tot (New Staten. VDL x Treasure blijft gaat de Voor K.V. op VDL) x U.S. de Insider liepen Ryal ruin naar driejarige Pleasure Sir paarden driejarige Girl euro. in merrie

Extreme Lee Frankie en

De (Extreme in gaat Lee driejarige x B euro dressuurpaarden blijft de overige 7.500 en merrie Nederland merrie ST-J Remo) collectie x Tamylina U.S. De uit (Frankie Tamarinde op. de driejarige Groot-Brittannië. twee Totilas) brachten naar San

collectie Volledige

Bron: Horses.nl