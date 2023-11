Fokmerrie In Love JW vd Moerhoeve wederom veilingtopper: nu 34.000 euro bij Zangersheide

Op de dinsdagavond afgesloten online veiling voor fokmerries en embryo's van Zangersheide was In Love JW van de Moerhoeve (Jenson van't Meulenhof x Nabab de Rêve) de veilingtopper. Deze negenjarige fokmerrie was al twee keer eerder de veilingtopper: in januari 2021 bij Ekestrian voor 71.500 euro en twee maanden later wederom bij Ekestrian voor 65.000 euro. Bij Zangersheide werd dochter van Jenson van't Meulenhof uit Ischgl de Muze voor 34.000 euro afgeslagen aan Franse kopers.

Het tweede geld werd betaald voor Christie Z (Chellano Alpha Z x Ramiro Z). Deze zesjarige fokmerrie uit Ratina-kloon Ratina Alpha Z blijft voor 31.000 euro in België.

Duurste embryo

Duurste embryo was een Tangelo van de Zuuthoeve x Nabab de Rêve. Deze volle broer of zus van Darry Lou kwam voor 24.000 euro in handen van Belgische kopers.

Nederlandse kopers

Twee fokmerries en een embryo komen naar Nederland. Dat zijn de tweejarige Elektra Z (Edinburg x Numero Uno), drachtig van Ermitage Kalone, voor 12.500 euro, de tienjarige Chaja (Chacco Blue x Cartogran), drachtig van Uricas vd Kattevennen, voor 8.500 euro en een embryo van Dominator Z x Wandor van de Mispelaere voor 14.000 euro.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl