For Romance x Totilas veilingtopper bij Prinsjesdag Online

Op de vanavond afgesloten online editie van Veulenveiling Prinsjesdag was het hengstveulen Text Me Wittenberg (For Romance x Totilas) de absolute veilingtopper. Deze kleinzoon van O.Esther werd afgeslagen voor 20.000 euro en gaat voor dat geld naar België.

Het tweede geld werd betaald voor Calimero van de Stikelpleats Z (Cardento x Vigo D’Arsouilles) die met 12.000 euro het duurste springgefokte veulen was. Deze hengst uit Donatella-N gaat naar een springstal in België.

Twee keer 10.000 euro

Voor twee veulens viel de hamer bij 10.000 euro. Dat was voor het dressuurveulen Ta Vieta Corieta Texel (Nashville Star x Ferdeaux) die in Nederland blijft en het springveulen Eldiamo van de Annahoeve Z (Emerald van ‘t Ruytershof x Andiamo) die eveneens in Nederland blijft.

9.000 voor Vitalis-dochter

Touch of Vitalis, een Vitalis uit een volle zus van Ferguson leverde 9.000 euro op. Dit merrieveulen blijft in Nederland.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl