Fynch Hatton x Sezuan veilingtopper in Hannover, een veulen naar Nederland

Op de online veulenveiling van het Hannoveraner Verband leverde Follow Me (Fynch Hatton x Sezuan) het meeste geld op. Het door Willem Klausing gefokte hengstveulen werd afgeslagen voor 19.000 euro en blijft voor dat geld in Duitsland.

Het tweede geld werd betaald voor Cornet’s All Star (Cornet Obolensky x Spartacus) die met 13.500 euro het duurste springgefokte veulen was. Het hengstje kwam in handen van Duitse kopers. Duurste merrievelen was Victoria G (Vivaldon x Quaterhall) die voor 12.000 euro eveneens in Duitsland blijft.

Nederlandse kopers

Eén veulen komt naar Nederland. Dat is het hengstveulen Valentino HP (Vision x Ehrentusch) voor 5.750 euro.

Bron: Horses.nl