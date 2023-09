Gecombineerde  groep van veulens en driejarigen  in Trigon Auctions IV

Trigon Auctions heeft een nieuwe collectie online met deze keer een gecombineerde groep van kwaliteitsveulens en 3-jarige merries. De veiling bestaat uit 8 veulens en 5 driejarige merries, waarvan er twee drachtig zijn!

De veiling is online en open voor biedingen en eindigt aankomende maandag om 20:00 uur.

Met de Wereldkampioenschappen voor jonge paarden die dit weekend plaatsvinden in Lanaken biedt deze veiling een mooie kans om uw potentiële toekomstige Wereldkampioen te kopen. Met zeer interessante pedigrees, kwaliteitsvolle springpaarden en correcte veulens ziet de toekomst er rooskleurig uit voor deze collectie!

Beste vaders en super moederlijnen

In de veiling veulens van enkele van de beste Grand Prix-producerende vaders die je kunt vinden, waaronder; Cumano, Zirocco Blue VDL, Carrera VDL, Arezzo VDL, Catoki en Kasanova de la Pomme. Deze super verervers worden gecombineerd met moederlijnen die al 1.60m-springpaarden als Fair Field, Just Special VK, Gemma W, Dino W en Van Dutch voortbrachten.

Om enkele van de veulens te noemen:

Culon End Z (Cumano x volle zus van Etoulon VDL)

Topsy VDL (Zirocco Blue VDL x 1.60m springmerrie Skala)

Tennessee VK (Catoki x 1.60m fokkende merrie Energy VK)

Tekina Field (Kasanova de la Pomme x moeder van 1.60m springende Fair Field)

Tekina Field Foto: Trigon Auctions

Driejarige merries

De 3-jarige merries beschikken over fantastische bloedlijnen die menigeen graag op stal zou willen hebben. Deze merries hebben potentie om hoog in de sport te lopen of kunnen dienen als fokmerrie om nog vele jaren de volgende generatie supersterren te brengen.

De veiling biedt de volgende merries aan:

Piapardi VDL (Chaqui Z x Corland) uit de directe moederlijn van Bacardi VDL en Apardi

Perusa R (Hardrock x Padinus) uit de moederlijn van Etoulon VDL

Pointlight (Zirocco Blue x Cardento) een combinatie van tophengsten uit een sterke prestatiestam

Pip-Amelusiena LK (Liamant W VDL x Zirocco Blue) een moederlijn met generaties sportpaarden

Pallase Ryal K (Dallas VDL x Cardento) uit een Olympisch producerende merrie

Perusa R Foto: Trigon Auctions

Zoals altijd is deze collectie zorgvuldig geselecteerd door Janko van de Lageweg (VDL Stud), Frederik de Backer en Stal Tops. Deze combinatie van kennis brengt veel met zich mee bij het selecteren van toekomstige kampioenen, dus mis de nieuwste collectie niet en koop uw toekomstige kampioen!

Vind de volledige collectie op www.trigonauctions.com.

Voor vragen over de veulens of paarden, neem contact op met:

Janko van de Lageweg: +31 6 51 81 52 25

Frederik De Backer: +32 469169770