Gepensioneerde GP-merrie Sixtine de Vains verkocht voor 60.000 euro

Petra Trommelen
Ben Maher,hier met Sarena. Foto: Amy Dragoo / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De 19-jarige merrie Sarena (v. Calvaro), ook bekend als Sixtine de Vains, was het hoogtepunt van de Grand Prix Sales. Samen met Pius Schwizer behaalde ze als achtjarige een derde plaats in de Wereldbeker van Helsinki, en met Ben Maher in het zadel won ze de Rolex Grand Prix van Wellington. Ze excelleerde daarnaast in tal van 5* Grand Prix’s en Nations Cups. De combinatie van sportieve prestaties met daarbij bewezen fokpotentieel resulteerde in een verkoopprijs van 60.000 euro.

