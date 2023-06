Glock’s Toto Jr en Dante Weltino leveren veilingtoppers bij StuDutch Auction

Op de maandagavond afgesloten online veiling van StuDutch brachten twee diepgevroren embryo's 19.000 euro op. Dat zijn een embryo van Glock's Toto Jr. uit Zoriana (v. Jazz), die ook de moeder is van tweevoudig wereldkampioen Kjento, en een embryo van Dante Weltino uit Fasinette (v. Fürst Romancier). Fasinette is een volle zus van de hengsten For Romance I en For Romance II.