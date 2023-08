Goede sportgenen aangeboden in KWPN Online Veulenveiling

Van 18 tot en met 21 augustus kan er worden geboden op de nieuwe collectie van de KWPN Online Veulenveiling. Deze collectie bestaat uit 22 dressuur- en 13 springveulens, afstammend van zowel bewezen als beloftevolle hengsten. Ook qua moederlijnen zijn er goede genen voorhanden in deze veiling, zo zijn onder meer de Minka-, Koriana-, Bria-, Daula- en Wendy-stammen vertegenwoordigd.

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. In de maanden juli tot en met oktober worden in totaal acht online veilingen georganiseerd, waarvan dit de derde is.

Veelbelovend

Op basis van hun pedigree mag er veel verwacht worden van een aantal dressuurveulens. Bijvoorbeeld het hengstveulen Top Secret V (v.So Perfect), een kleinzoon van de uitzonderlijk goed geteste Jazz-dochter Zoriana (IBOP 90). Zoriana staat te boek als moeder van de KWPN-goedgekeurde hengsten Mowgli V.O.D. (v.Desperado) en tweevoudig Wereldkampioen Kjento (v.Negro). De King Karim-zoon Tamtam RMC is gefokt uit een jonge halfzus van de bekende Lichte Tour-merrie Darabel (v.Westpoint), die op haar beurt te boek staat als moeder van onder meer de KWPN-goedgekeurde hengst Kilimanjaro (v.Bordeaux). Ook de Ferguson-zoon Triton RMC is gefokt uit een sterke stam, zo is zijn moeder New Bria een halfzus van de opvallende KWPN-goedgekeurde hengst Kyton (v.Ferguson). Ook interessant is bijvoorbeeld het hengstveulen Toulouse G, die afstamt van Pavo Cup-winnaar Extreme US en in het ZZ-Zwaar dressuurpaard Vivalicor (v.Vivaldi) een halfbroer heeft. Het merrieveulen Trendy W (v.This is Naqueen) is een kleindochter van NMK-kampioene Andy, die in combinatie met De Niro al het nationale Grand Prix-paard Endy BH bracht.

Springgenen

Bij de springveulens trekt onder andere het Mans-hengstveulen Tomek de aandacht. Hij is gefokt uit de bekende Minka-stam en zijn moeder Reiminka staat te boek als grootmoeder van onder meer de 1.55/1.60m-paarden Heidelberg (v.Mylord Carthago) en Is-Minka (v.Mylord Carthago). Het hengstveulen Traverso (v.Cornet Obolensky) is een kleinzoon van de internationaal 1.45m-geklasseerde merrie Gracia en in de derde generatie voert hij de genen van de 1.60m-springende merrie Cantate (v.Cantos). Het merrieveulen Tella a Tale (v.Chaudfontaine JL Z) komt uit de directe stam van Grand Prix-paarden als Hallo-Hallo (v.Voltaire), Play It Again (v.Voltaire) en Orleans (v.Hinault).

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 18 augustus kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 21 augustus vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected], 0341-255511