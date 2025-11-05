Grandorado TN-zoon opent herfstveiling Youhorse.auction met 36.000 euro

In een sfeervolle start van de Autumn Edition heeft Youhorse.auction dinsdagavond het eerste deel van haar herfstveiling succesvol afgesloten. De kleurrijke collectie wist een wereldwijd koperspubliek te trekken, met als middelpunt de vijfjarige Grandorado TN-zoon Paquidora van de Reesterhof (mv. Quidam de Revel) die voor 36.000 euro werd verkocht naar Colombia.

Ellen Liem Door

“Een fantastische eerste avond,” blikt organisator Mario Everse enthousiast terug. “Wie gisteren kocht, heeft echt goed opgelet. De gereden paarden waren enorm in trek, en er zijn veel talentvolle paarden verkocht voor interessante prijzen. De belangstelling was groot, en het is mooi om te zien dat ons netwerk zich steeds verder uitbreidt. We ontvingen een winnend bod uit maar liefst 19 verschillende landen. Geen enkel paard bleef in Nederland, dat zegt genoeg over de internationale reikwijdte van Youhorse.auction.”

Italië leidt klassement

Italië bleek dinsdagavond de grote winnaar in de biedstrijd, met maar liefst acht aankopen. Onder de nieuwe Italiaanse aanwinsten bevindt zich de vierjarige ruin Chicago (Charthago Blue x Vaillant). Frankrijk volgde met zes aankopen, terwijl Engeland, de Verenigde Staten en België ieder vijf paarden wisten te bemachtigen. De vijfjarigen Chacco Ro Z (Chacco Top x Cicero Z) en Plisé (Interadel BH x L’Arc de Triomphe) vertrekken naar Engeland, terwijl de Kannan Jr-zoon Kenji SK de reis maakt richting Canada. Ook Papillon van Lange Weeren (Jenssen VDL x Douglas) zal de Atlantische Oceaan oversteken naar de Verenigde Staten. België verwelkomt onder andere de merrie Velina JW van ’t Meulenhof (Don VHP Z x Vigo d’Arsouilles).

Finaleavond belooft vuurwerk

Vanavond, woensdag 5 november, volgt het tweede deel van de herfstveiling. De verwachtingen zijn hooggespannen: “De biedingen lopen al goed binnen, maar we weten uit ervaring dat de spannendste strijd zich in de laatste minuten afspeelt,” vertelt Mario Everse. “Het tweede deel van de collectie zit vol pareltjes: getalenteerde sportpaarden, een veelbelovend embryo en zelfs een prachtig veulen. We nodigen iedereen uit om vanavond nog een kijkje te nemen op onze website, want dit is een kans die je niet wilt missen!”

