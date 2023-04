Drie paarden naar Nederland, Greco Sitte levert veilingtopper bij Zangersheide Online

Duurste paard op de online veiling van Zangersheide was vanavond L'Arbetine Sitte (Greco Sitte x Ksar-Sitte). Kopers uit de Verenigde Staten betaalden 87.000 euro voor deze zesjarige schimmelmerrie. Van de in totaal 23 aangeboden paarden komen er die naar Nederland.

Ook het tweede geld werd betaald voor een merrie. Dat was zesjarige Cacahuete Z (Comilfo Plus x Caretano Z) die voor 72.000 euro naar Spanje gaat.

50.000 euro voor bonte ruin

Duurste ruin was Mariano Sitte (Fildelgo du Houssoit x Ugano Sitte). Deze vijfjarige bonte kwam voor 50.000 euro in handen van kopers uit de Verenigde Staten.

Drie naar Nederland

Drie paarden komen naar Nederland. Dat zijn de vijfjarige merrie Daphne Z (Diamant de Semilly x Chellsini Z) voor 49.000 euro en even oude ruin Dex Special MB Z (Dominator Z x Kannan) voor eveneens 49.000 euro. Het derde paard dat in Nederlandse handen kwam was de driejarige merrie Prada GPH (Cohinoor VDL x Colman) voor 19.500 euro.

Bron: Horses.nl