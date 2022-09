Grote groep veelbelovende veulens in zesde KWPN Online Veulenveiling

Van 23 tot en met 26 september kan er geboden worden op 23 dressuur- en 18 springveulens, die samen de collectie vormen van de zesde editie van de KWPN Online Veulenveiling. Veulens uit onder meer de stammen van Grand Prix-sportpaarden als Paloma (v.Ferro), Broere Karmijn (v.Damiro), Bolero (v.Johnson) en Wereldkampioen Kjento (v.Negro) komen in deze veiling onder de virtuele hamer. Ook een halfzus van Blom Cup-kampioen Mister SFN maakt deel uit van deze collectie.

De afgelopen edities van de KWPN Online Veulenveilingen kenmerken zich goede verkooppercentages en een internationaal kopersnetwerk. Op laagdrempelige wijze komen door een KWPN-inspecteur en veterinair gecheckte veulens samen met kopers uit binnen- en buitenland.

Bewegingstalenten

Heel wat dressuurveulens zijn nauwverwant aan succesvolle sportpaarden. Zo komt het hengstveulen Savio (v.Florida TN) rechtstreeks uit de Zware Tour-merrie Feline (v.Jazz) van Neelke van Kollenburg. Gefokt uit een halfzus van het Grand Prix-paard Zoraida (v.Painted Black) is het hengstveulen Scotty (Indian Rock x Ampère) en uit deze directe familie komen ook internationale Grand Prix-paarden als Bolero (v.Johnson), Annette Ballerina (v.Scandic) en Emmelie (v.Desperados). Uit de vooraanstaande moederlijn van tweevoudig Wereldkampioen Kjento (v.Negro) komt het hengstveulen Satchmo B (Livius x Olivi) en het merrieveulen Sendy (Florida TN x Oscar) is een kleindochter van de NMK-kampioene Andy (v.Jazz), die op haar beurt een halfzus is van het Grand Prix-paard Broere Karmijn (v.Damiro) en zelf al het Grand Prix-paard Endy BH (v.De Niro) leverde. Gefokt uit een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Dorado (v.Krack C) komt het merrieveulen Sunrise van de Westen (Next Level x Governor) en Saffier L (Livius x Gribaldi) is gefokt uit een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Kenzo U.S. (v.Bordeaux). Het merrieveulen Sing Ina (Next Level x Desperado) komt uit een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Cerana-Gold (v.Serano Gold) en Summer (My Blue Hors Santiano x Apache) is gefokt uit een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Bud (v.Sandro Hit).

Sing Ina (v. Next Level)

Springgenen

Op de Blom Cup deed onder meer de Grandorado TN-zoon Mister SFN van zich spreken door onder Hessel Hoekstra de finale van de vijfjarigen op naam te zetten. Zijn halfzus Soranya van de Reesterhof (v.New Pleasure VDL) is één van de interessant gefokte springveulens uit deze collectie. Haar moeder Valery bracht verder onder meer het 1.45/1.50m-springpaard Caapverdi (v.Verdi). De grootmoeder van het hengstveulen Sydney (v.Impressive VDL) sprong zelf op internationaal 1.45m-niveau en is een volle zus van de KWPN-goedgekeurde hengst Maximus VDL (v.Zirocco Blue VDL). In de vierde generatie gaat deze lijn terug op Eric van der Vleuten’s Grand Prix-merrie Paloma (v.Ferro). Het merrieveulen Signora Dora E.E. (Monator vd Radstake x Canturano) is gefokt uit een 1.30m-springende halfzus van de internationale 1.50m-springpaarden Azuro (v.Karandasj), Christiaan (v.Verdi) en Djoanna (v.Verdi).

Soranya (v. New Pleasure)

Meer informatie

De collectie is nu te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 23 september kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 26 september vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected], 0341-255511.