Halfbroer Dominator 2000 Z veilingtopper in eerste veilingavond Youhorse.auction

De ‘early spring edition’ van Youhorse.auction begon dinsdagavond met een veelbelovende aftrap. De highlight van de avond was Checkpoint Blue De Rock Z (Chacco Blue x Cassini I). Deze vijfjarige werd hengst werd afgeslagen voor 38.000 euro.

Checkpoint Blue De Rock Z kon als halfbroer van de welbekende Grand Prix-hengst Dominator 2000 Z vanaf het eerste moment al veel belangstelling rekenen. Het winnende bod van 38.000 euro werd geplaatst door kopers uit Letland. Dezelfde moederlijn bracht ook de vierjarige hengst Arlington VDL (Aganix du Seigneur x Diamant de Semilly) voort die voor 22.000 euro werd verkocht naar Duitsland.

Vijf Nederlandse aankopen

De Nederlandse markt was goed vertegenwoordigd met vijf aankopen, waaronder de vijfjarige Pi (Tangelo van de Zuuthoeve x Indoctro), die voor 24.000 euro werd afgeslagen. De vijfjarige ruin Dreamboy JP Z (Diamant de Semilly x Cornet Obolensky) mag voor 24.000 euro zijn carrière voortzetten in Denemarken, terwijl de zesjarige Hickock – KL (Hickstead White x Lennard) voor 22.000 euro naar Tsjechië verhuist. De vijfjarige Carwina (Carambole x Diamant de Semilly) zette de teller ook stop op 22.000 euro. De zesjarige Chaccolano (Chacgrano x Landor S) viel voor 20.000 euro in handen van kopers uit Roemenië. Winnende biedingen volgden onder meer van kopers uit India, Marokko en Japan, met Spanje als koploper met zeven aankopen.

Nog 49 paarden

De spanning is nog niet voorbij, want vanavond, woensdag 5 maart, komen er nog 49 paarden onder de hamer. Organisator Mario Everse verwacht opnieuw een avond vol actie: “De eerste ronde is een veelbelovende opmaat voor vanavond! Er wordt al volop geboden op de paarden, maar we weten uit ervaring dat de biedstrijd vaak pas op het laatste moment echt losbarst. Met een dynamische mix van talentvolle sportpaarden en zelfs drie fokmerries zit er voor elke liefhebber iets interessants bij. Neem snel een kijkje op onze website www.youhorse.auction en mis je kans niet!”, tipt Mario Everse

Volledige collectie

Bron: Persbericht