Hannover Elite Auction: Escanto PS levert veilingtopper van 151.000 euro

Petra Trommelen
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Hannover Elite Auction: Escanto PS levert veilingtopper van 151.000 euro featured image
Escanto PS (v. Escamillo) en Brandi Roenick Foto: dr. Tanja Becker
Door Petra Trommelen

De Hannoveraanse merrie Escajana (Escanto PS x Veneno), een halfzus van de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst Escaneno (v. Escamillo), was met 151.000 euro de veilingtopper van de 143e Eliteveiling van het Hannoveraner Verband in Verden. Ook Joyride (Jovian x San Amour) bracht met 124.000 euro een hoog bedrag op.


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