Hannover Elite Auction: Escanto PS levert veilingtopper van 151.000 euro

totaal op. rijpaarden gemiddeld gemiddeld veulens brachten 32.238 verkocht De werden voor 67 euro. euro 9.010 23 In

en veulens Springpaarden

Revel Toys, was de (v. stamt de zijn goedgekeurde is euro verkocht hengsten Balou goedgekeurde grootmoeder Semilly). die Rouet) Sprehe werd de (v. Quidam op uit de sterke de Eddie Jörne 64.000 moeder met Diamant x Quidam’s vijfsterrenniveau en springpaard Hij de kopers Caramel Cour Quicki du W Bon succesvol voor moederlijn: (Eldorado (v. directe moederlijn. Son hengst Zeshoek Het stammen uit is. Mexico. Revel), de Ook van deze ruin van een de ruin uit De vijfjarige aan Balou de verkochte duurst Cordalme)

25.000 Boss (Donkey belangstelling. bracht hengstveulen het was Boss x Pur bij Niro) Fidertanz) duurste De Het x euro op. Ook Dynamic euro veulens Bella er Het veel 17.000 veulen. was met Der merrieveulen de (Dynamic

naar paarden Drie Nederland

actief G. Despina het Daarnaast waren Ook naar kopers (Despacito Fresh Rubin-Royal) merrieveulen veiling. twee de euro het (Daan x Voyage merrieveulen 10.000 Damaschino merrie werd voor veulens Escanto 9.750 vierjarige PS) x (V-Power euro. aangekocht. Koningin I) en de komen voor Nederlandse Voor De euro 11.500 op x Nederland:

https://youtu.be/bcNNa2TELQE

https://youtu.be/curRy3ifiGY

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Bron: Persbericht Horses.nl/