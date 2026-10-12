Hannover Elite Auction: Escanto PS levert veilingtopper van 151.000 euro

De Hannoveraanse merrie Escajana (Escanto PS x Veneno), een halfzus van de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst Escaneno (v. Escamillo), was met 151.000 euro de veilingtopper van de 143e Eliteveiling van het Hannoveraner Verband in Verden. Ook Joyride (Jovian x San Amour) bracht met 124.000 euro een hoog bedrag op.
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en veulens Springpaarden
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naar paarden Drie Nederland
actief G. Despina het Daarnaast waren Ook naar kopers (Despacito Fresh Rubin-Royal) merrieveulen veiling. twee de euro het (Daan x Voyage merrieveulen 10.000 Damaschino merrie werd voor veulens Escanto 9.750 vierjarige PS) x (V-Power euro. aangekocht. Koningin I) en de komen voor Nederlandse Voor De euro 11.500 op x Nederland:
https://youtu.be/bcNNa2TELQE
https://youtu.be/curRy3ifiGY
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Bron: Persbericht Horses.nl/
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