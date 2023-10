Helgstrand Herfstveiling: Vivaldi- en Vitalis-zonen met 40.000 euro duurste paarden

Op de tweede online Helgstrand Herfstveiling van dit najaar leverden twee paarden het meeste geld van 40.000 euro op. Dat zijn de in Nederland gefokte 9-jarige ruin Jovany (Vivaldi x Gribaldi), die in de training klaar is voor de Lichte Tour, en de 4-jarige Oldenburger ruin Vivus (Vitalis x Blue Hors Zack).

Vivaldi-zoon Jovany gaat naar Duitsland en Vitalis-zoon Vivus blijft in Denemarken.

Geruinde premiehengst

Het derde paard dat meer dat 30.000 euro opbracht was de in Oldenburg goedgekeurde en geprimeerde Sir Europe (Sir Donnerhall x Welt Hit II). Deze geruinde 10-jarige op Lichte Tour-niveau gaat voor 35.000 euro naar Spanje.

Ocean X van 36.000 naar 15.500 euro

Ook de in Nederland gefokte Ocean X (Expression x Uphill) kwam onder de hamer. Als veulen was deze vierjarige ruin met 36.000 euro de topper van de veulenveiling in Maren-Kessel. Nu leverde hij 15.500 euro op en kwam voor dat geld in handen van Deense kopers.

Bron: Horses.nl