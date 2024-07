Horse Auction Belgium: 48.000 euro voor driejarige zoon van Chacco-Blue

In de online veiling van Horse Auction Belgium werden 22 springpaarden, geboren in het jaar 2020 en 2021, onder de hamer gebracht. In deze 'Summer Edition' ging het meeste geld naar de driejarige hengst Cash Flow Blue RS Z, voor 48.000 euro vertrekt de Chacco-blue zoon naar de Verenigde Staten.

De moeder van deze Cash Flow Blue RS Z is een bewezen moeder die al een 1.60m- en een 1.50m springpaard heeft voortgebracht.

Tweemaal 20.000 euro

Voor de driejarige hengst Champion (v. Cooper I) legde een koper uit Koeweit 20.000 euro neer. Deze hengst kent een goede afstamming met tien 1.60m-paarden in zijn moederlijn, waaronder opvallende namen als Atomic Z (v. Cumano) en Cassini I (v. Capitol I). Eveneens 20.000 euro was er voor de Emerald-zoon Elliot BN Z, die zijn thuis gaat vinden in de Verenigde Staten.

Duurste merrie

De driejarige Val Thorens vd Kievithoeve werd de duurst verkochte merrie van de veiling. De Balou du Rouet-dochter vertrekt voor 18.000 euro naar Colombia.

Bekijk hier de collectie

Bron: Horses.nl