Jonge kwaliteitsvolle dressuurpaarden in Performance Plus Online Auction

Voor de achtste editie van de Performance Plus Online Auction hebben Stal Wetzelaer, MT Stables en Reesink Horses met zorg veertien jonge kwaliteitsvolle dressuurpaarden geselecteerd. De collectie bestaat uit talentvolle jonge dressuurpaarden. De veiling opent op vrijdag 28 oktober om 12.00 uur en eindigt op maandag 31 oktober om 20.00 uur.

De opvallende Lot 4 Outlander (v. Fellini) is de volle broer van NMK kampioene Kiss Me Set en de Oldenburg goedgekeurde hengst Jetlag. Ook Outlander imponeert met zijn mooie model en bewegingsvorm!

Outlander (v. Fellini) Foto: Performance Plus Online Auction

Aangewezen hengst van Dante’s Junior

Van de Hannoveraanse premiehengst en helaas te vroeg overleden Dante’s Junior is een interessante zoon toegevoegd aan de collectie. De zeer talentvolle Lot 3 Oxford Brown (mv. Sion) is aangewezen voor het KWPN verrichtingsonderzoek en laat veel talent voor de toekomst zien!

Oxford Brown (v. Dante’s Junior) Foto: Performance Plus Online Auction

Bewezen Duitse en Nederlandse lijnen

De Glock’s Toto Jr zoon Oxbow komt uit de directe moederlijn van Pavo Cup winnares en WK bronzen medaillewinnares Guadeloupe Beau. Het populaire Duitse E-bloed wordt ook vertegenwoordigd in deze collectie door Lot 5 Elton dochter Tiana M. Lot 6 Outside (v. In Style) komt uit de moeder van In Design (v. Don Olymbrio), die momenteel succesvol is op Inter II niveau onder Ashley Holzer. Lot 14 Pacello (v. Just Wimphof) komt uit de directe moederlijn van Grand Prix paard Dimacho (v. Johnson). De volle broer van Lot 11 Desperados zoon Derick loopt PSG. Daarnaast komen uit deze moederlijn meerdere goedgekeurde hengsten.

Benieuwd welke jonge kwaliteitspaarden geveild worden? Bekijk dan de hele collectie op de website: https://pplus.auction/

Uiteraard zijn alle paarden röntgenologisch en klinisch gekeurd, deze informatie is allemaal op te vragen via de website.

Interesse in een van de paarden? Natuurlijk is het mogelijk om de paarden te bekijken en de bereden paarden te proberen. Meer informatie of video’s nodig? Dat is geen probleem! U kunt contact opnemen met: +31 628140077 of [email protected]