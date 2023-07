July Deals biedt uitzonderlijke veulens en zus van Toupie de la Roque & Orient Express HDC als fokmerrie aan

Vanaf vandaag 3 juli om 12.00 uur is de July Deals collectie hier te ontdekken. De collectie telt net geen honderd unieke loten! Het grootste aantal wordt uiteraard vertegenwoordigd door de diepvries rietjes, maar daarnaast biedt de collectie twaalf top gefokte en atletische veulens aan. Je kan er ook twee uitzonderlijke fokmerries terugvinden en drie draagmerries. En uniek wordt deze veiling daardoor zeker!

Enkele hoogtepunten onder de veulens:

HorseDeals Prince Tarzan: uit de zus van Mylord Carthago en Bamako de Muze

HorseDeals Prince Simba: uit een dochter van Babbe van het Roosakker

HorseDeals Prince Mowgli: uit een dochter van Daytona de Muze

HorseDeals Princess Tinkerbell: uit een 1,55m springende Van ’t Roosakker-merrie

HorseDeals Prince Pinocchio: uit de moeder van Carrera VDL

HorseDeals Prince Archimedes: uit de beroemde Azuela de Muze

HorseDeals Princess Jasmine: uit volle zus van de moeder van legendarische Emerald

HorseDeals Prince Peter Pan: uit veelbelovende achtjarige 1,45m springende HorseDeals Prima Donna van het Roosakker

Fokmerries

Daarnaast vinden we ook de fokmerries Charade de la Roque en Sapho 3 terug. Charade is een zus van niemand minder dan Toupie de la Roque (1,60m-niveau) en Sapho 3 is een zus van de bekende Orient Express HDC (1,60m-niveau)!

De collectie wordt vervolledigd met nog drie draagmerries.

Bij de diepvries rietjes is het af te wachten of de toppers van de vorige veiling ook nu weer de hoogste prijzen zullen halen; Nixon van het Meulenhof, Uricas van de Kattevennen en Conthargos zitten opnieuw in het aanbod en bij de dressuurhengsten zijn Total US, Stedinger, Gribaldi, Sir Donnerhall en Ampère er ook weer bij.

Er is dus voor elk wat wils!

De July Deals sluiten af op maandag 10 juli vanaf 20 uur op www.horsedeals.auction