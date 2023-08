KWPN Online: 30.000 euro voor Vivaldi x UB40

Op de online veiling van het KWPN voor drie- en vierjarigen bracht Pikamora (Vivaldi x UB40) het meeste geld op. Deze driejarige merrie werd aan Nederlandse kopers afgeslagen voor 30.000 euro en was daarmee duurder dan de drie NMK-merries die deel uitmaakten van de veilingcollectie.

Twee driejarige merries brachten het tweede geld van 22.000 euro op. Dat zijn NMK-merrie Passiana (Glock’s Taminiau x Uphill) die in Nederland blijft en Pretty Sijgje (I’m Special de Muze x Arizona) die in Duitse handen kwam. Laatstgenoemde merrie was tevens het duurste springpaard.

NMK-merries

De driejarige NMK-merrie Perfect Dance (D’avie x Glock’s Toto Jr), drachtig van Dettori, werd voor 20.000 euro afgeslagen aan Nederlandse kopers. De derde driejarige NMK-merrie in de collectie Pollyrijke VR (Ghandi x Jazz) blijft voor 14.000 euro in Nederland.

Bron: Horses.nl