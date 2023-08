KWPN Online Veiling: Slechts vijf veulens over de 4.000 euro

Op de tweede KWPN Online veiling van dit seizoen werden gisteren slechts vijf veulens voor meer dan 4.000 euro afgeslagen. Twee veulens werden voor 6.000 euro geveild, de topprijs: Trinity (v. Blue Hors Santiano) en Trueblue CT (v. McLaren). Een veulen werd voor 5.000 euro afgeslagen: Tinette (v. New Orleans).

“De buitenlandse interesse die er eerder was bij de eerste KWPN Online Veulenveilingen, was in deze veiling in mindere mate aanwezig. Toch gaan enkele veulens een toekomst tegemoet in het buitenland. Het duurste veulen in de veiling, Trinity, vertrekt binnenkort naar zijn nieuwe eigenaar in Dubai. Het merrieveulen Trueblue blijft voor Nederland behouden. Het duurste springveulen was de merrie Timberlina en gaat een toekomst in Tsjechië tegemoet”, schrijft het KWPN zelf over de veiling.

3 veulens naar buitenland

Van de 23 veulens in de veiling gaan er drie naar het buitenland. De topper Trinity (Blue Hors Santiano x De Niro) gaat naar de Verenigde Arabische Emiraten, de voor 4.500 euro afgeslagen True Love (In Style x Delatio) gaat naar Duitsland en Timberlina (Denzel v/h Meulenhof x Maloubet de Pleville) gaat voor 4.250 euro naar Tsjechië.

In de veiling kwamen twee veulens op 6.000 euro, eentje op 5.000 euro, eentje op 4.500 euro, eentje op 4.250 euro, drie op 4.000 euro, twee op 3.750 euro, zeven op 3.500 euro, vijf op 3.250 euro en op één veulen kwam geen bod.

Alle prijzen

Bron: Horses.nl