KWPN Online Veulenveiling sluit seizoen met goede collectie af

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. In de voorgaande editie bleef het merendeel van de veulens in Nederlandse handen, in eerdere veilingen waren het juist internationale kopers die aan het langste eind trokken.

Dressuuraanleg

Een behoorlijk aantal dressuurveulens is verwant aan succesvolle sportpaarden. Het hengstveulen Storm (Kjento x Rousseau) is gefokt uit dezelfde moeder als het internationale Young Riders-dressuurpaard Gustaaf (v.Charmeur), waarmee Maria Guerrero Galve in 2021 en 2022 deelnam aan het EK. Uit de directe moederlijn van het Olympische dressuurpaard Pop Art (v.Amsterdam) van Ashley Holzer komen de hengstveulens Surprise Prins (Winningmood x Gotcha-Utopia) en Spetter Prins (Mister Maserati x Uphill), terwijl laatstgenoemde ook nog eens dezelfde moeder heeft als de KWPN-goedgekeurde hengst Noble Prince Norel (v.Painted Black). Uit een halfzus van de KWPN-goedgekeurde Lichte Tour-hengst Five Star (v.Amazing Star) en de eveneens op internationaal Lichte Tour-niveau presterende Hupadoeska PB (v.Dancer Forever) komt het hengstveulen Saint Tropez ESK (Next Pitch x Krack C). Het merrieveulen Sydinda VT Altena (Spielberg x It’s A Pleasure) is gefokt uit een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Badinda Altena (v.Tolando) van Pierre Volla en Saffier van de Westen (Livius x Charmeur) komt uit een halfzus van de KWPN-goedgekeurde Lichte Tour-hengst Dorado (v.Krack C).

Verwant aan succespaarden

Ook bij de springveulens zijn goede stammen vertegenwoordigd. Zo komt het hengstveulen Signed Sealed Delivered SSS (Grandorado TN x Zambesi) uit een halfzus van Blom Cup-winnaar en WK-finalist Keep It Cool SSS (v.Zirocco Blue VDL) van Michael Greeve. De El Torreo de Muze-zoon Silas komt uit een met 83 punten goed geteste merrie uit de vooraanstaande Kattebel-stam. Merrieveulen Sherry Lottie (Grandorado TN x Zirocco Blue VDL) komt uit een met 80 punten geteste halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengsten First Verdi (v.Verdi), die op internationaal 1.45m-niveau gesprongen heeft, en Jumper Verdi (v.Verdi). Merrieveulen Seraloni (Chacoon Blue x Indoctro) vertegenwoordigt de bekende Molga-stam en merrieveulen Solange M (Komme Casall TN x Solitair) werd gefokt uit een halfzus van het internationale 1.55m-springpaard Chapeau Bn (v.Vingino) van Dominik Juffinger.

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 14 oktober kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 17 oktober vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected], 0341-255511.