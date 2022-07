KWPN Online Veulenveiling trapt af met sterke collectie

Van 29 juli tot en met 1 augustus kan er geboden worden op de tweede collectie van de KWPN Online Veulenveilingen. Deze collectie bestaande uit tien spring- en zeven dressuurveulens is vanaf vandaag te vinden op de website van het KWPN. Veulens afstammend van springhengsten als Lux, Pegase van ’t Ruytershof, Colorit Z en Grandorado TN en dressuurhengsten als Just Wimphof, Negro en Las Vegas maken deel uit van deze beloftevolle tweede collectie.

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. Komend seizoen staan er acht edities van de KWPN Online Veulenveiling op de kalender.

Springveulens

De tweede collectie bestaat uit een tiental springveulens, waarvan er meerdere uit sterke moederlijnen afkomstig zijn. Zo is Sjoerd van den Hoogeweg (v.Harley VDL) een kleinzoon van de 1.50m-springende merrie Belle van den Hoogeweg (v.Hold Up Premier) en komt Seyminka (v.Aristoteles V) uit de vooraanstaande Minka-stam. Hengstveulen Santiago de Lux Salland, een rechtstreekse zoon van de sportieve grootverdiener Lux (Jerry Smit), is gefokt uit een volle zus van het internationale 1.45m-springpaard Dame Blanche. De Colorit Z-zoon Sadou is gefokt uit dezelfde stam als het Grand Prix-paard Khomedian (v.Recruut) en het merrieveulen Shaba Sam (v.Grandorado TN) uit de stam van de Grand Prix-hengst Santiago W (v.Calvaro Z).

Bewegingstalenten

Ook de zeven dressuurveulens tonen veel potentie. Uit een goede stam gefokt is onder meer de Just Wimphof-zoon Siro B, die van moederszijde teruggaat op de moeder van de hengst Santano (v.Sandro Hit) en succesvolle Lichte Tour-paarden als Sintano van Hof Olympia (v.Sandro Hit), Blom’s Gatino van Hof Olympia (v.Apache) en Blom’s Hotmail V (v.Apache). De Mowgli V.O.D.-zoon Sorado is een halfbroer van een ZZ-Licht dressuurpaard en zijn moeder Chiquadora is zelf een halfzus van de Lichte Tour-paarden Accentuate (v.Tuschinski) en Benetton (v.Citango). En wat te denken van het merrieveulen Sarabel (v.Mowgli V.O.D.), die gefokt is uit een halfzus van de bekende Intermediaire II-merrie Darabel (v.Westpoint) en het ZZ-Zwaar dressuurpaard Heracles (v.Jazz). Gefokt uit de stam van het succesvolle Grand Prix-paard Toots (v.Jazz) is de Lord Romantic-dochter Serena Angulo Sambecano.

Meer informatie

De collectie is nu te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 29 juli kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 1 augustus vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected], 0341-255511 of kunt u bellen met Wim Versteeg: 06-54201800.