KWPN Stallion Auction: For Ferrero en George Clooney leveren veilingtoppers

Bij de online veiling van tweejarige hengsten die op de eerste bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring verschenen, brachten twee dressuurhengsten vanavond het meeste geld op. Dat zijn Princero (For Ferrero x Guardian S) en Pikachu T (George Clooney x Glamourdale.) Beide hengsten werden afgeslagen voor 22.000 euro.

Princero kwam in handen van Belgische kopers en Pikachu T blijft in Nederland. Duurste springpaard was Pearl Jam (Kardesh x Cantos). Deze tweejarige hengst, die is uitgenodigd voor de tweede bezichtiging, gaat voor 20.000 euro naar Hongarije.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl