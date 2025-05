Laatste kans dit voorjaar: topcollectie jonge springpaarden bij Paardenveilingonline

Paardenveilingonline lanceert hun meiveiling met een opvallende collectie voor sport- en fokkerijliefhebbers. In totaal gaan 32 zorgvuldig geselecteerde paarden onder de digitale hamer: 18 jonge springpaarden, 6 ervaren sportpaarden, 7 exclusieve embryo’s en een goedgekeurde pony hengst. Van meer ervaren sportpaarden van 5 tot 8 jaar, die al klaar zijn voor de volgende stap in hun carrière, tot veelbelovende drie- en vierjarige paarden die aan het begin van een succesvolle toekomst staan.

Deze editie is voorlopig de laatste veiling met jonge springpaarden van Paardenveilingonline. Na deze ronde volgen nog een drietal online veulenveilingen waarna pas in december weer jonge paarden aangeboden zullen worden. Dit is dus uw moment om een voorsprong te nemen op de concurrentie.

Al meer dan vijf jaar weet Paardenveilingonline verkopers en kopers wereldwijd te verbinden met kwaliteitsvolle springpaarden. Elke collectie wordt samengesteld met oog voor afstamming, aanleg en talent. Met deze laatste kans voor het zomerseizoen onderstrepen ze opnieuw de positie als betrouwbare partner voor toptalenten voor de sport.

Bekijk de kampioenen van de toekomst

Phynaedra E.C. – Cornet Obolensky x F-One USA (2020, Merrie) – Topvererver Cornet Obolensky is hier gekoppeld aan een sterke sportstam en dat resulteert in deze opvallende Phynaedra EC, die vorig jaar met 78 punten slaagde voor de EPTM.

Secret Power SIH – Heartbreaker x Diamant de Semilly

Secret Power SIH – Heartbreaker x Diamant de Semilly (2022, Merrie) – Dit genetische hoogstandje laat veel potentie voor zowel sport als fokkerij zien. Ze is een rechtstreekse dochter van de Grand Prix-hengst Heartbreaker, die zich heeft ontwikkeld tot absolute stempelhengst.

Shakira – Kassander van ’t Roosakker x Andiamo (2022, Merrie) – De oudste nakomelingen van de genetisch zeer waardevolle Kassander van ‘t Roosakker breken door op het hoogste niveau, zoals Picobello van ‘t Roosakker, Kalamoun Hero Z en Kasbah Queen Hero Z.

Prima Donna – I’m Special de Muze x Libero H (2020, Merrie) – Op vierjarige leeftijd gaf deze stermerrie al blijk van haar natuurlijke aanleg door te slagen voor de merrietest van het KWPN.

Shanna Balia van Koldaard – Chatinue x Numero Uno x Burggraaf

Shanna Balia van Koldaard – Chatinue x Numero Uno x Burggraaf (2022, Merrie) – Deze interessante merrie vertegenwoordigt de ijzersterke Balia-stam, waaruit al generaties lang goede sportpaarden komen.

Patrick – Highway TN NOP x Cidane x Orame (2020, Ruin) – Onder het zadel van Willem Greve heeft vader Highway TN al menigmaal laten zien een exceptionele performer te zijn. Zo wonnen ze de Wereldbeker van Leipzig, de Rolex Grand Prix van Den Bosch en de Grand Prix van Rotterdam.

Wildcard: Meulenkolk’s Jack – Heidehoeve’s Gouverneur x Heidehoeve’s Berlin (Hengst, 2022) – Deze beloftevolle New Forest-hengst weet alle aandacht op zich te richten en heeft een grote toekomst voor zich. Op de hengstenkeuring in Rheinland werd hij dit voorjaar goedgekeurd voor de dekdienst.

Ook in deze collectie vindt u weer een aantal exclusieve embryo’s waarmee u uw genetische basis kunt versterken. Wat dacht u bijvoorbeeld van een reeds geïmplanteerde embryo van Grandorado TN uit een dochter van de kersverse Nederlands kampioene Pretty Woman van ‘t Paradijs?

Daarnaast bevat de collectie nog zes andere top-embryo’s, met bloedlijnen van onder meer Chacco-Blue, United Touch en Comme Il Faut – stuk voor stuk een buitenkans voor fokkers met visie.

Bekijk de volledige collectie vandaag

De volledige collectie is te bekijken op de website van Paardenveilingonline. Hier vindt u uitgebreide video’s en alle details over de 18 jonge paarden, 6 sportpaarden, 7 embryo’s & een goedgekeurde pony hengst – een exclusieve kans om hoogwaardig talent te bemachtigen voor realistische prijzen. Na een gratis registratie krijgt u direct toegang tot de veterinaire rapporten en röntgenfoto’s, zodat u met een gerust hart uw keuze kunt maken.

De veiling is nu geopend voor biedingen en sluit aankomende zaterdag vanaf 20:00 uur. Grijp deze unieke kans om een aanwinst van wereldklasse aan uw fokkerij of stal toe te voegen. Heeft u vragen? Het Paardenveilingonline team staat klaar om u te begeleiden bij uw aankoop. Mis deze kans niet – bezoek de website en plaats vandaag nog uw bod!