Nakomelingen van eersteklas sporthengsten in KWPN Online Veulenveiling

Voor een ieder die op zoek is naar jong talent, biedt de zevende collectie van de KWPN Online Veulenveiling wat wils. De collectie bestaat uit 14 spring- en 23 dressuurveulens en er kan van 22 tot en met 25 september online geboden worden. Nakomelingen van prestatiehengsten als Highway TN, Grand Slam VDL, Jovian, Hermès en Glamourdale kunnen in deze veiling aangeschaft worden.

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. In de maanden juli tot en met oktober worden in totaal acht online veilingen georganiseerd, waarvan dit de één-na-laatste is.

Hoogste niveau

Prestatiehengsten en goede moederlijnen zijn vertegenwoordigt binnen deze collectie. In de dressuurrichting valt bijvoorbeeld Temptation van de Heidehoeve (v.Glamourdale) op. Zijn moeder is een halfzus van meerdere Lichte Tour-paarden alsook het nationale Grand Prix-dressuurpaard High-Five Texel (v.Sorento) van Harm Dijkstra. Gefokt uit een halfzus van het internationale Grand Prix-dressuurpaard Fifty-Fifty (v.Vivaldi) van Laura Ponnath komt het So Perfect-veulen Trimbell. Uit de moeder van de KWPN-goedgekeurde Lichte Tour-hengst Gotcha-Utopia (v.Ziësto) komt het merrieveulen Trés-Belle Utopia (v.Expression). Zowel de moeder als de grootmoeder van Toujours Joyeux (v.My Blue Hors Santiano) hebben zelf op ZZ-Licht-niveau gepresteerd en deze stam bracht al meerdere Lichte Tour-paarden.

Bewezen vaders

Voor de liefhebbers van springveulens zijn er ook interessante veulens beschikbaar. Zo komt het Zirocco Blue VDL-hengstveulen Tambo uit een halfzus van de KWPN-erkende Grand Prix-hengst Zerlin M (v.Berlin). Het hengstveulen Tip Top van de Vrendt (v.Highway TN) komt uit een sterke vertakking van de Sina-stam en is nauwverwant aan onder meer de topspringpaarden MacKinley (v.Goodwill), waarmee Rolf-Göran Bengtsson teamzilver won op de Olympische Spelen van Athene, en de KWPN-gekeurde Floris TN (v.Quality Time) van Dominique Hendrickx. De Hardrock Z-zoon Tiago S vertegenwoordigt de sterke Lottie-/Zottie-stam en heeft dezelfde grootmoeder als bijvoorbeeld het 1.60m-springpaard Demilion W (v.Emilion) van Okil Sobirjonov.

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 22 september kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 25 september vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.