Nederland en Duitsland leggen NMK-merries vast

Hoewel buitenlanders graag komen shoppen in de KWPN-veilingen en de beste paarden wegkapen, blijven twee van de drie NMK-merries in de online veiling op maandag 8 augustus behouden voor Nederland. De prachtige, kwaliteitsvolle merries zijn aangekocht door een en dezelfde persoon.

Het gaat om Odinde (Jerveaux x Johnson) voor 26.000 euro en Ofira Waard (Glock’s Flavio x Jazz) voor 24.000 euro. De derde NMK-merrie in de collectie, de drachtige Oebbony van de Watermolen (Wedgwood x Scandic), is voor 16.000 euro naar Duitsland verkocht.

22.000 euro voor Otylia

De driejarige Otylia (Kilimanjaro x Rousseau) krijgt voor 22.000 euro een nieuwe stal in Nederland. Italië had ook nog een winnend bod van 11.000 euro voor Our Girl JB (Deparon U.S. x Flemmingh).

Springpaarden naar Polen, Zweden en Nederland

De drie springpaarden zijn verkocht naar Polen, Zweden en Nederland, waarbij O’Niel (Harley VDL x Zirocco Blue VDL) het meest opbracht met 14.000 euro.

Terugblikkend was het een veiling met paarden waar we nog meer van gaan horen in de toekomst en waarbij de oplettende bieder iets aparts kon vastleggen voor een aantrekkelijke prijs.

Bron: persbericht