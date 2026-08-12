Nederlander koopt veilingtopper bij Schockstrand

Ellen Liem
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Nederlander koopt veilingtopper bij Schockstrand featured image
Chacco's Patrimony Z (v. Chacco-Blue). Foto: Kiki Beelitz
Door Ellen Liem

Op de online veiling van Paul Schockemöhle en Andreas Helgstrand kwam dinsdagavond een collectie van twintig veulens onder de hamer. Veilingtopper was Chacco’s Patrimony Z (Chacco-Blue x Forsyth). Dit hengstveulen werd voor 13.500 euro afgeslagen aan een Nederlandse koper.

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