Nederlander koopt veilingtopper bij Schockstrand

Op de online veiling van Paul Schockemöhle en Andreas Helgstrand kwam dinsdagavond een collectie van twintig veulens onder de hamer. Veilingtopper was Chacco’s Patrimony Z (Chacco-Blue x Forsyth). Dit hengstveulen werd voor 13.500 euro afgeslagen aan een Nederlandse koper.
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https://www.youtube.com/watch?v=XgjzBMGZyO0
https://www.youtube.com/watch?v=ZYp4PnFYaDI
https://www.youtube.com/watch?v=fRQN9OE7NfY
collectie Volledige
Horses.nl Bron:
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