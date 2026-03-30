Nu online: Paascollectie van Youhorse.auction

Youhorse.auction presenteert opnieuw een opvallend sterke en veelzijdige groep veilingpaarden voor de paasveiling op dinsdag 7 en 8 april. “Of je nu amateur, professional, handelaar of fokker bent: in deze collectie valt er écht iets te ontdekken”, vertelt Mario Everse.

Geselecteerd zijn:

12 jonge talenten die direct overtuigen op de sprong

2 interessante fokmerries

3 embryo’s uit bewezen 1.60m Grand Prix merries

20 paarden die net zadelmak zijn

29 losspringers

32 paarden met parcourservaring

Van ruwe diamanten tot ervaren 1.50m paarden, deze collectie biedt kansen voor iedereen.

De negenjarige Mercurius Go (Falaise de Muze) is 1.10m geklasseerd, maar heeft nog veel meer in zijn mars. Een beter springpaard.

Bijzonder onderdeel: Executieveiling

Uniek in deze collectie is de toevoeging van vijf paarden uit een executieveiling, die wij in opdracht van een deurwaarder mogen aanbieden. Er zijn momenteel geen röntgenfoto’s van deze paarden beschikbaar. Dit is een bewuste keuze binnen het traject om extra kosten te vermijden. De paarden zijn wel klinisch goedgekeurd en komen rechtstreeks uit de opfok, waar ze zijn achtergebleven wegens openstaande stallingskosten.

Selectie met visie

De driejarige The Global’s Boy (Dallas VDL x Just One) is een imponerend springpaard met veel toekomst.

Zoals je van Youhorse.auction gewend bent, is deze collectie samengesteld uit een grote groep paarden. Alleen de paarden die voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van karakter, gezondheid en kwaliteit zijn geselecteerd.

Het resultaat: een brede en interessante collectie met veel toekomstperspectief.

Veilingdata

De online veiling begint op zaterdag 4 april. Vanwege de omvang wordt deze collectie op twee dagen geveild: Dinsdag 7 april en woensdag 8 april. Tot die tijd zijn alle paarden op afspraak te bezichtigen en uit te proberen.

Laat je verrassen

