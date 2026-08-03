Opnieuw Westfaals veilingsucces voor Noortje Radstake: Vantastisch brengt 80.000 euro op

Petra Trommelen
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Opnieuw Westfaals veilingsucces voor Noortje Radstake: Vantastisch brengt 80.000 euro op featured image
Vjento met Lisa Lindner in Vechta Foto: Gesina Grömping/Equitaris Hengst Kurz-Veranlagungstest
Door Petra Trommelen

De Nederlandse fokster Noortje Radstake leverde afgelopen weekend de absolute blikvanger van de Westfaalse dressuurveulenveiling in Münster-Handorf. Haar Vjento-zoon Vantastisch bracht na een spannende biedstrijd 80.000 euro op en was daarmee met afstand het duurste veulen van de veiling.

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