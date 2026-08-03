Opnieuw Westfaals veilingsucces voor Noortje Radstake: Vantastisch brengt 80.000 euro op

De Nederlandse fokster Noortje Radstake leverde afgelopen weekend de absolute blikvanger van de Westfaalse dressuurveulenveiling in Münster-Handorf. Haar Vjento-zoon Vantastisch bracht na een spannende biedstrijd 80.000 euro op en was daarmee met afstand het duurste veulen van de veiling.
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Nederlandse aan kop fokkerij
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https://youtu.be/5JclbEThOx0
56.000 voor Sir Hotline euro
en gefokt Norbert Heinrich Valverde (Sir uit 56.000 Hotline en eigenaar. door Grand Prix-paard was wisselde Horstmann. van komt voor prijs van als dag Sir de De voor moederlijn euro hengstveulen kampioenshengst voormalig dezelfde tweede x Het Hotline),
naar Nederland https://youtu.be/3GrTdcA13ig
Drie veulens
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populair ponyveulens Ook
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Springveulens euro delen topprijs van 17.000
de Ermitage van euro, het Cristallo Westfaalse op Samen euro. het voor kwam de (Giga Enya I). merrieveulen Byte tweemaal springveulenveiling de hoogste 1,6 uit de van miljoen prijs, Kalone Clooney hengstveulen (Ermitage Bij circa vrijdag 17.000 Emerald) Week de x met Giga x omzet werd springveulens betaald: totale en
collectie springveulens de hier Bekijk
Bron: Westfalen Horses.nl/
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