O’White geeft met 81.500 euro startschot oktoberveiling Youhorse.auction

De vijfjarige Emerald van ‘t Ruytershof-zoon O’White gaf met een topbedrag van 81.500 euro het startschot voor de tweedaagse oktoberveiling van Youhorse.auction. “Woensdagavond 2 oktober volgt ronde twee en dat belooft dankzij fenomenale paarden wederom een spektakel te worden”, voorspelt Mario Everse.

Een mooie aftrap voor organisator Mario Everse: “We hebben dit keer zoveel fijne paarden kunnen selecteren dat we besloten de veiling over twee avonden te spreiden.

We hebben een super goede eerste avond gehad, waaruit blijkt dat onze klanten net zo enthousiast zijn over de collectie. Er is veel vraag naar aparte paarden, met een goede springtechniek, waarbij een bijzondere kleur en aftekeningen extra in trek zijn.”

Emerald x No Limit

De vijfjarige ruin O’White (Emerald van ’t Ruytershof x No Limit) is in dat opzicht het totaalpakket: een koffievos met veel wit en zeer veel springtalent. De ruin ontketende een ware biedstrijd die uiteindelijk werd beslecht door het eindbod van kopers uit Qatar.

75.000 euro

De vierjarige schimmelruin Kaiser W Z (Kasanova de la Pomme x Argentinus) mag met recht ook een veilingtopper worden genoemd. Kopers uit de Verenigde Staten leggen een som van 75.000 euro voor hem neer.

Kaiser W Z (v. Kasanova de la Pomme). Foto: Youhorse.Auction

Twee keer 30.000

De zesjarige Vangelis (Vagabond de la Pomme x Cormint) is één van de twee ervaren 1.30-1.35m paarden die in de toekomst onder Spaanse vlag zal uitkomen. De tweede betreft de zevenjarige Raphael van Horst (Navajo van ’t Vianahof x Heartbreaker), verkocht voor 30.000 euro. De vijfjarige Olson HV (Grandorado TN x Voltaire) viel voor hetzelfde bedrag in handen van kopers uit Canada.

Twee naar Polen

Polen is na dinsdagavond twee vijfjarige talenten rijker met Ambolito (Armison x Quidam de Revel), die voor 26.000 euro werd afgeslagen, en Cavaliere (Cavani x Acorado I) die voor 17.000 euro van eigenaar wisselt. De vierjarige Luigi d’Eclipse-zoon Unreal To Me d’Ici gaat een carrière tegemoet in Groot-Brittannië.

Volledige collectie

Fenomenen in de dop

Woensdag 2 oktober volgt het tweede deel van de oktobercollectie en dat belooft een avond te worden vol spanning en sensatie, aldus Mario Everse. “Vanavond veilen we fenomenen in de dop. De collectie heeft voor ieder wat wils! Super goede jonge paarden die heel veel talent laten zien. Maar ook interessant fokmateriaal, waaronder een rechtstreeks veulen van Darco uit een goede stam. Daarnaast komen er kwaliteitsvolle springpaarden met veel ervaring onder de hamer. Paarden waar zowel de amateur als ambitieuze jeugdruiter mee kan winnen in de ring. Deze veiling mag je niet missen!”, tipt Mario Everse.

Bron: Persbericht