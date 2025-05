Paardenveilingonline: 36.000 euro voor driejarige merrie van Chatinue

In de jonge springpaardenveiling van Paardenveilingonline werd gisterenavond de hoogste prijs betaald voor de driejarige merrie Shanna Balia van Koldaard (Chatinue x Numero Uno). Deze merrie uit de befaamde Balia-stam werd na een fel biedduel tussen Noorwegen en Polen voor 36.000 euro verkocht aan een koper uit Noorwegen.

De veilingtopper is een halfzus van het internationaal 1.45m-geklasseerde springpaard Legend SMH (v. Grand Slam VDL), die onlangs zijn debuut maakte op 1.50m-niveau onder Jane Richard. Moeder Hanna Balia SMH is een halfzus van onder meer de 1.45/1.50m-geklasseerde Bybalia SMH (v. Cardento) en Ibalius SMH (v. Everglade VDL). Daarnaast heeft Shanna Balia van Koldaard dezelfde grootmoeder als de 1.45m-geklasseerde Bugatti X. Vader Chatinue sprong op het hoogste niveau met Darragh Kenny en Luis Alejandro Plascencia en is een halfbroer van Grand Prix-hengst Balou du Reventon en topvererver Balou du Rouet.

Tweede geld van 27.000 euro

Voor de eveneens driejarige Secret Power SIH (Heartbreaker x Diamant de Semilly) werd een bedrag van 27.000 euro betaald door een Poolse bieder. Deze merrie is een halfzus van Daan van Geel’s internationale 1.55m-springpaard I’m Special Power SIH (v. Comme Il Faut). Moeder Call Me is ook terug te vinden in de moederlijn van de KWPN-goedgekeurde hengsten Porsche SB (v. Kitt SB), Jaguar SIH (v. Jarnac) en Amadeus SIH (v. Aganix du Seigneur) en is zelf een halfzus van de 1.50m-geklasseerde KWPN-gekeurde hengst Dutch Design (v. Tlaloc La Silla). Grootmoeder Harmonie liep ook succesvol op 1.50m-niveau en is de stammerrie van een reeks internationale springpaarden.

18.500 euro voor Phynaedra E.C.

De vijfjarige Phynaedra E.C. (Cornet Obolensky x F-One USA), die vorig jaar met 78 punten slaagde voor haar EPTM-test, vond haar eindbestemming bij een Franse koper. De virtuele hamer viel bij 18.500 euro. Haar moeder Kadess presteert momenteel op internationaal 1.45m-niveau met Ruslan Petkov en is een halfzus van maar liefst zes andere internationale springpaarden, waaronder de Grand Prix-springpaarden Rolette (v. Lester) van Shane Sweetnam en Unaniem (v. Heartbreaker) van Pablo Barrios.

Topgenetica in uitzonderlijke embryo’s

Ook internationaal was er veel belangstelling voor de embryocollectie. Het geïmplanteerde embryo van Grandorado TN N.O.P. x Comme Il Faut trok veel aandacht. Uit de bewezen moederlijn van Cute Girl Z reist dit embryo voor 17.500 euro naar de Verenigde Staten.

Een ingevroren embryo van Grand Prix-hengst Comme Il Faut, uit de directe moederlijn van Oak Grove’s Americana (Aganix du Seigneur x Heartbreaker), werd voor 5.500 euro verkocht aan een koper in Duitsland.

Bron: Persbericht/ Horses.nl