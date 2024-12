Paardenveilingonline: Chacco-Blue en Casall nakomelingen brengen 29.000 euro op

Twee paarden vielen op in de laatste collectie van 2024 van Paardenveilingonline: Charly v't Rietkamp Z (Chacco-Blue x Elvis ter Putte) werd verkocht voor 29.000 euro en vertrekt binnenkort naar Portugal. Hetzelfde bedrag werd neergelegd voor de driejarige merrie Ophelia van de Nachtegaal (Casall x Coriano), die voor dat geld naar het Verenigd Koninkrijk verhuist.

De laatste veiling van 2024 trok opnieuw veel internationale belangstelling. Met een verkooppercentage van meer dan 90% en een gemiddelde verkoopprijs van 13.500 euro werd het jaar succesvol afgesloten. “In een uitdagende markt blijven we ons richten op het aanbieden van paarden van de hoogste kwaliteit tegen realistische prijzen”, aldus oprichters Alwin en Niels. “Het feit dat kopers van over de hele wereld ons vinden, onderstreept het vertrouwen in onze aanpak. Dit geeft ons de energie om in 2025 te blijven groeien.”

Veilingtoppers

De moeder van Charly v’t Rietkamp Z, New Balance van ’t Meulenhof, klasseerde zich met Pim Mulder op internationaal 1.30/1.35m-niveau en is een halfzus van onder meer Piergiorgio Bucci’s 1.55m-geklasseerde Private Dancer van ’t Meulenhof (v. Gemini xx). Ophelia van de Nachtegaal is een volle zus van Jur Vrieling’s Grand Prix-paard Zypern II.

Bewezen sportstammen

Ook andere paarden uit sterke lijnen bleken internationaal te overtuigen. Rollercoaster (Verdi TN x Corland), een halfbroer van WK-springpaard Freedom, ging voor 23.000 euro over de toonbank en gaat binnenkort naar Spanje. De ruin Rigoletto (Cornet Obolensky x Zirocco Blue VDL), met Olympische tophengsten en de bewezen Loma-lijn in zijn pedigree, werd voor 19.500 euro aangekocht door een Turkse koper. Roloma Star EBH (All Star 5 x Citizen Kane), uit de halfzus van Grand Prix-paarden Alfa Jordan en Katia, blijft voor 19.000 euro behouden voor Nederland. River Queen GP (Conthargos x Quick Star) begint haar carrière in Spanje voor 16.000 euro.

Speciaal embryo trekt de aandacht

Naast de jonge paarden trok een uniek embryo de aandacht van de fokkers. Een geïmplanteerd embryo (Akarad Hero x Zamite), uit de moeder van het 1.60m-springpaard Chades of Blue, werd voor 12.500 euro verkocht aan een koper in België.

Bron: Horses.nl/Persbericht