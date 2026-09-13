Paardenveilingonline Summer Sale III: 20.000 euro voor hengstveulen van J-Nius V.V. Z

Petra Trommelen
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Paardenveilingonline Summer Sale III: 20.000 euro voor hengstveulen van J-Nius V.V. Z featured image
Jaguar MBZ ( J-Nius V.V. Z x Ramiro Z) Foto: Paardenveilingonline.com

De hoogste prijs in de Summer Sale III van Paardenveilingonline werd betaald voor Jaguar MBZ (J-Nius V.V. Z x Ramiro Z). Het hengstveulen viel vanaf het begin op door de opvallende gevlekte aftekeningen op de achterhand, die hij van zijn vader J-Nius V.V. Z heeft geërfd. Jaguar MBZ verhuist voor 20.000 euro naar Zwitserland.

Door Petra Trommelen

Van de collectie werd 93% verkocht, met een gemiddelde verkoopprijs van 6.000 euro. Het op een na hoogste bod was voor Charlotte SV Z (Cornet Obolensky x Diamant de Semilly). Het merrieveulen werd verkocht voor 13.000 euro en gaat naar Frankrijk.

Tweemaal werd het bedrag van 11.500 euro betaald. Dat was voor Winner SV (Cero Blue TN x Zirocco Blue VDL) en een geïmplanteerd embryo van Comme Il Faut x Mystique. Winner SV blijft in Nederland, terwijl het embryo naar Ierland gaat.

Meermaals 7.500 euro

Voor 7.500 euro werden onder meer Diandra SV (Diaron x Chacco Blue) en Weenywoody K (New Pleasure VDL x Corrado I) verkocht. Diandra SV blijft in Nederland voor de sport. Haar halfbroer Balou Blue won afgelopen zomer onder Peder Fredricson nog een 1,45 m.-rubriek in Falsterbo. Weenywoody K vertrekt naar Duitsland.

Ook de hengsten Diavant Z (Diaron x Vivant van de Heffinck) en Colestus Field Z (Colestus x Chapeau) brachten 7.500 euro op. Beide veulens werden verkocht aan kopers in Frankrijk.

Bekijk hier de collectie

Bron: Persbericht

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