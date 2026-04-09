Paasfinale Youhorse.auction: 98.000 euro voor L’Alize Z

Na een sterke openingsavond op dinsdag, kreeg de Easter Edition van Youhorse.auction woensdagavond 8 april een indrukwekkend vervolg. Waar de veiling al goed van start was gegaan, werd er tijdens de finale nog een flinke stap extra gezet. De twaalfjarige L’Alize Z (L’Arc de Triomphe x Quattro B) vormde het absolute hoogtepunt van de avond en werd voor 98.000 euro verkocht aan kopers uit de Verenigde Staten.

De L’Arc de Triomphe-dochter met ervaring op 1.50m-niveau werd vooraf al gezien als één van de meest gewilde paarden uit de collectie en maakte die verwachtingen volledig waar. Ook de jongere generatie liet zich nadrukkelijk gelden. De vierjarige merrie Snapchat (Pegase van ’t Ruytershof x Lancelot) evenaarde de topprijs van dinsdag en werd voor 50.000 euro verkocht aan kopers uit Zwitserland.

Daarnaast waren er nog meerdere paarden die zich in de kijker sprongen. De vijfjarige Roelie (Hardrock Z x Carrera VDL) vertrekt naar de Verenigde Staten, terwijl de zesjarige Carlo 578 (Caytes x Qaid I) binnen Nederland blijft.

Paasveiling met wereldwijde spreiding

Organisator Mario Everse kijkt met tevredenheid terug op twee geslaagde veilingavonden: “We hebben een fantastische Easter Edition achter de rug, met sterke uitschieters en een breed internationaal kopersveld. In totaal zijn de paarden verkocht naar 25 verschillende landen. Het blijft bijzonder om te zien hoe ons netwerk zich wereldwijd blijft uitbreiden en hoe kopers ons platform steeds beter weten te vinden.”

Extra veiling in april

Het groeiende internationale bereik van Youhorse.auction blijft ook aan de aanbiederszijde niet onopgemerkt. Dat resulteert nu in een bijzondere samenwerking. “Komend weekend voegen we iets extra’s toe aan onze kalender”, vertelt Mario Everse. “We zijn benaderd om een complete collectie van één fokker te veilen. Een unieke kans om in één keer een grote groep kwaliteitsvolle paarden aan te bieden. Van 18 tot en met 21 april brengen we zo’n 40 paarden onder de hamer. Zo’n samenwerking benadrukt het vertrouwen dat er in ons platform is ontstaan en daar zijn we ontzettend trots op.”

Selectiedagen in aantocht

Ondertussen kijkt het team van Youhorse.auction alweer vooruit naar de volgende reguliere veiling op dinsdag 5 mei. De voorbereidingen zijn in volle gang, met de video- en selectiedagen die plaatsvinden op maandag 13 en dinsdag 14 april. “Ook in mei stellen we weer een sterke en gevarieerde collectie springtalenten samen,” aldus Mario Everse. “Inzenders die hun paard willen presenteren aan een internationaal publiek, kunnen zich nog aanmelden via www.youhorse.auction.”

Bron: Persbericht