Performance Plus: dé online veiling met top Dressuurpaarden is van start!

Het online bieden op de elite veiling van de Performance Plus Online Acution is weer begonnen! Er is volop Nederlands en buitenlandse belangstelling voor de collectie die op 1 mei vanaf 20:00 uur wordt afgeslagen.

De 10e editie van de Performance Plus veiling is een hele speciale: een elite veiling! De drie organisatoren, Stal Wetzelaer, MT-Stables en Reesink Horses hebben voor deze zeer streng geselecteerd. Daardoor is de kwaliteit van de paarden bijzonder hoog, zoals het een elite veiling betaamt.

Try Outs

Inmiddels zijn de try outs volop in de gang en is er interesse uit verschillende landen. Dit weekend is er natuurlijk nog de mogelijkheid om de talentvolle dressuurpaarden thuis te bekijken en te proberen.

Collectie

In de zorgvuldig samengestelde collectie zijn er zeventwintig getalenteerde paarden geselecteerd. Van driejarige opkomende talenten, tot paarden die al naam hebben gemaakt in de dressuurpaarden, waaronder zelfs een Grand Prix dressuurpaard!

Een van de diamanten van deze veiling is de KWPN-goedgekeurde hengst McKenzy (v. Alexandro P), een hengst met een fantastisch karakter en veel talent. Een andere blikvanger van deze veiling is de indrukwekkende vierjarige hengst So Extreme (v. Secret), een belofte voor de toekomst.

Madison Ave

De collectie bevat ook merries, die zowel voor de sport als voor de fokkerij zeer interessant zijn. Een voorbeeld hiervan is Madison Ave, zij was al zeer succesvol in jonge dressuurpaardencompetities. Ze werd onder andere 2e in de finale van de Subli-Cup tijdens Jumping Amsterdam.

Plezierig karakter en goede instelling

De paarden hebben allen een plezierig karakter en een goede instelling. De collectie bevat paarden die zowel voor de amateurruiter als professionele ruiter geschikt zijn. De paarden zijn allemaal klinisch en röntgenologisch onderzocht en uiteraard zijn deze gegevens allemaal op te vragen bij Performance Plus.

Kortom een zeer interessante, complete collectie!

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: www.pplus.auction.

Of u kunt contact opnemen met Ginouque: +31 628140077 of [email protected].

Bron: Persbericht