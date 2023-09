Perusa R en Tekina Field toppers in Trigon Auctions IV

Op de Trigon Auctions IV was het hoogste bod voor de driejarige merrie Perusa R (v. Hardrock), een nakomeling van Hardrock uit de moederlijn van Etoulon. Voor 32.000 euro werd deze merrie afgeslagen en gaat voor dat geld naar Guatemala. Het best verkochte veulen werd Tekina Field (v. Kasanova de la Pomme). Dit merrieveulen is voor een bedrag van 20.000 euro verkocht naar de Verenigde Staten.