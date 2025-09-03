Ponyforum: 17.000 euro voor FS Mr. Right-zoon

elfjarige in (v. x Sulea (Kantjes in eigenaar. euro Ronaldo De Ramazotti merrie Windsor naar wisselden werd veelzijdig 15.000 Kay), van El de springpony’s en naar elfjarige De ruin voor familie Westfalen. Twee eerder ponysport, Duitland een N) in gaat uitgebracht die blijft Zuid-Duitsland. gaat

de werden 14 aangeboden verkocht. 12 er Van pony’s

B-pony’s

in brachten op. negen leeftijd Daarnaast geveild. drie werden de van jaar vier gemiddeld euro B-pony’s tot 8.600 Die

https://www.youtube.com/watch?v=Yam61ORbrsA

https://www.youtube.com/watch?v=mtiqRNUqklc

https://www.youtube.com/watch?v=EVaboQDaTQc

Bron: Horses.nl