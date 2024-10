euro kwamen van online blijft veiling euro de pony’s/kleine de AT hamer. oktober 17.500 driejarige Deze de werd editie Halifax). Duitsland. verkocht als jonge Zes in Dom x veilingtopper NRW brachten 8.000 met onder daarvan voor en 21 DC dan meer Ponyforum Op paarden Perignon (D-Gold ruin van

van Deze M) naar tweede 1,61 geld euro van Oostenrijk. driejarige op. het bracht m. Belissimo 9.500 Taurus-dochter Teyra Een merrie (mv. gaat R

hengst Duurste

in Duitsland. Deze Voor duurste liepen Going tot op 8.700 de de was Champion en daarmee driejarige biedingen hij x East) Cookie euro blijft (Top hengst.

pony Kleinste

De Deze eigenaar. 1,40 m. gaat Delight van x (Diamond 8.500 naar Zwitserland. driejarige Touch ruin Diamond collectie, grote wisselde pony kleinste voor de de van Halifax),

marktsituatie Gespannen

percentage daarmee veiling ondanks jonge deze dat er is de werden goed pony’s/paarden veilingorganisatie. 18 wordt”, 86%. duidelijk “Uit van gebleken 21 aldus zeer de topkwaliteit een gespannen Van betaald verkocht, de marktsituatie ook

https://www.youtube.com/watch?v=8HvbKRoJs34

https://www.youtube.com/watch?v=FgFm6apxWqk

https://www.youtube.com/watch?v=2XQNJRTk4Kk

Volledige collectie

Horses.nl Bron: