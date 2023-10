Ponyforum: 27.000 euro voor Duke of W x Golden Dancer

Op de online herfstveiling van Ponyforum werden vier pony's voor meer dan 20.000 euro verkocht. Veilingtopper was Bodethals Golden Girl (Duke of W x Golden Dancer). Deze zesjarige palomino merrie werd afgeslagen voor 27.000 euro en gaat voor dat geld naar een 11-jarige Duitse amazone.

Het tweede geld werd betaald voor Cannondale (Celebration WE x Daily Pleasure WE). Deze driejarige hengst blijft voor 25.000 euro Duitsland. De vierjarige merrie Nektarine von der Wiesharde (Diamond Touch NRW x Weltmeyer) kwam voor 22.500 euro in handen van kopers uit Oostenrijk.

Vierde over 20.000 euro

De vierde pony die meer 20.000 euro opbracht was Biene Maja (Beka’s Rubin x Loriot). Voor deze 12-jarige merrie liepen de biedingen op tot 21.500 euro.

Gemiddeld 16.578 euro

Van de 24 aangeboden pony’s werd er 18 verkocht. De totaalomzet kwam uit op 298.400 euro, gemiddeld 16.578 euro.

Bron: Horses.nl