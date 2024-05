Ponyforum: 35.000 euro voor FS Mr. Right-ruin

Op de online veiling van Ponyforum brachten drie pony's meer dan 20.000 euro op. Het meeste geld werd betaald voor Mr. Riös (FS Mr. Right x Kaiserjaeger xx). Deze achtjarige ruin, tweevoudig deelnemer aan de Bundeschampionate, werd afgeslagen voor 35.000 euro en gaat zijn carrière voorzetten onder een Duitse amazone.

Het tweede geld werd betaald Dora (Donchester x Reinlangst Cadeux). Deze negenjarige merrie gaat voor 29.000 euro naar een amazone uit Luxemburg. De derde pony die over de 20.000 euro ging was D-Beauty (D-Power AT x Genesis). Deze zesjarige merrie gaat voor 21.000 euro naar Oostenrijk.

XL-pony

De XL-pony Dragons Delight (Kastanienhof Donnertrommler x Voyage) werd afgeslagen voor 17.000 euro. Deze vijfjarige ruin blijft in Duitsland.

Gemiddeld 14.000 euro

Van de 19 aangeboden pony’s werd 90% verkocht. De gemiddelde verkoopprijs bedroeg 14.053 euro.

Volledige collectie

Bron: Horses.nl