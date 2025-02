Ponyforum: 45.000 euro voor dressuurpony Dating Delight

Op de maandag afgesloten online veiling van Ponyforum kwam een collectie van dertien pony’s onder de hamer. Het meeste geld werd betaald voor Dating Delight (Dating AT NRW x Voyager). Deze negenjarige ruin, die als driejarige in de finale van het Bundeschampionat liep, werd afgeslagen voor 45.000 euro en gaat naar een amazone in Noorwegen.

Bron: Horses.nl