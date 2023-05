Ponyforum: Dimension AT-dochter naar Nederland

Op de online veiling van Ponyforum voor drie- en vierjarige pony's brachten vijf pony's 10.000 euro of meer op. Veilingtopper was Diva Colada (Dressed in Gold x Kennedy WE). Deze vierjarige palominomerrie werd voor 14.700 euro afgeslagen aan Duitse kopers.

Het tweede geld werd betaald voor Nöllenbergs Ole (Oops x Golden Dancer). Met 13.000 euro was deze vierjarige de duurste ruin. Hij blijft, net als de veilingtopper, in Duitsland.

Nederlandse kopers

Voor drie pony’s viel de hamer bij 10.000 euro. Een daarvan komt naar Nederland. Dat is de vierjarige palominomerrie Di Championa AT (Dimension AT x FS Champion de Luxe). De overige twee pony’s die voor 10.000 euro werden verkocht zijn de driejarige ruin WM Dionysus (D-Power AT x Valido’s Highlight) en de vierjarige merrie Delfina (Dating AT NRW x Validos Highlight).

Bron: Horses.nl