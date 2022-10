Ponyforum: veilingtopper voor 35.500 euro naar Nederland

Op de online veiling van Ponyforum brachten twee dressuurpony's 35.000 euro of meer op. Veilingtopper was Venustas Jellybaby (No Limit x Renoir). Deze negenjarige merrie werd voor 35.500 afgeslagen aan Nederlandse kopers.

Ook de vijfjarige Cassidy AP (Cosmopolitan NRW x Casino Royale K) was in trek. De palominohengst leverde 35.000 euro op en blijft voor dat geld in Duitsland. Duurste ruin was Steendieks Carlo Monti (FS Chambertin x Mad Max). Deze vijfjarige E-pony gaat voor 26.000 euro zijn carrière voorzetten onder een Duitse amazone.

Gemiddeld ruim 14.000 euro

Van de 25 aangeboden pony’s werden er 20 verkocht. De totale omzet kwam uit op 286.700 euro, gemiddeld 14.335 euro.

Bron: Horses.nl