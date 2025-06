Primeur Youhorse.auction: 34.000 euro voor jaarlinghengst

Op de dinsdag afgesloten Youhorse.auction bracht een jaarlinghengst het meeste geld op: Chacolino (Chacco-Blue x Cassini I), een halfbroer van de olympische hengst Uricas vd Kattevennen werd voor 34.000 euro verkocht. De verkoop markeerde een primeur voor de online veiling: nog niet eerder behaalde een jaarling de topprijs.

Bieders uit Nederland, Duitsland en Frankrijk streden lange tijd om de Chacco-Blue-zoon, maar uiteindelijk was het een Amerikaanse die het winnende bod plaatste. Mario Everse keek in spanning toe hoe het biedduel zich ontvouwde: “Heel gaaf! Elke editie is er weer spektakel en het is fantastisch dat de veiling ons blijft verrassen. Met Chacolino hadden we iets speciaals in de collectie, dus de verwachtingen waren ook hooggespannen. Het benadrukt opnieuw dat er voor bijzonder bloed vaak net dat beetje extra wordt geboden.”

20.000 euro voor Jacquet-Go-dochter

De veiling was wederom een wereldwijd succes, met bieders en kopers vanuit alle windstreken. De zesjarige merrie Odyssee (Jacquet-Go x Al Capone) vond haar nieuwe eigenaar in Zwitserland voor 20.000 euro. De driejarige hengst Enrico-Star vh Beeckhof Z (Ermitage Kalone x Glenfiddich VDL) vertrekt naar Jordanië voor 17.000 euro.

Odyssee (Jacquet-Go x Al Capone). Foto: Youhorse.auction

Vijf keer 17.000 euro

Nog eens vijf paarden lieten de virtuele veilinghamer vallen bij 17.000 euro. De vijfjarige ruin EH Victorious Z (Emerald van ’t Ruytershof x Vigo d’Arsouilles) werd verkocht naar Polen. Zowel de vijfjarige ruin Atendro (Asterix de Couleur x Contendro II) als de zevenjarige merrie Katrin Wan (Kaloyan x Wellington) vonden hun nieuwe eigenaar in het Verenigd Koninkrijk.

Nogmaals Jacquet-Go

De zesjarige merrie Olivia (Jacquet-Go x Concorde) zet haar carrière voort in Frankrijk. De vijfjarige Unaniem (No-Comment de Septon x Chacco-Blue) verhuist naar Kirgizië, terwijl de vierjarige ruin Ranni Louise (Mindset ES x High Shutterfly) een Duitse stal zal betrekken.

Volledige collectie

Volgende veiling: focus op fokkerij en sport

De volgende Youhorse.auction veiling vindt plaats op dinsdag 1 juli, met video- en selectiedagen op maandag 9 en dinsdag 10 juni. “Deze editie zal een mix van fokkerij en sportpaarden bevatten, en biedt kopers opnieuw de kans om paarden van topkwaliteit aan te schaffen,” zegt Mario Everse. “Wie een opvallend paard voor sport of fokkerij wil verkopen, kan zich aanmelden via www.youhorse.auction.”

Bron: Persbericht