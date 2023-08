PS Online: 100.000 euro voor Calido’s Son x Chacco-Blue

Op de vanavond afgesloten online veiling voor jonge springpaarden van Paul Schockemöhle leverden vijf paarden meer dan een halve ton op. Veilingtopper was Calida Blue PS (Calido's Son x Chacco-Blue). Deze vierjarige merrie werd afgeslagen voor 100.000 euro en gaat voor dat geld naar Italië.

Het tweede geld werd betaald voor Easy like Leonie PS (Eldorado x Stakkatol). Voor 81.500 euro kwam deze vierjarige merrie in handen van kopers uit Denemarken. De vierjarige merrie Talachacca PS (Talan x Centadel) blijft voor 79.000 euro in Duitsland.

67.000 en 51.000 euro

Verder leverden nog twee vierjarige merries meer dan een halve ton op. Dat zijn Chacoon’s Lisa PS (Chacoon Blue x Casallco) die voor 67.000 euro in Duitsland blijft en Talasca PS (Talan x Casallco) die voor 51.000 euro naar Italië gaat.

Bron: Horses.nl