PS Online: 111.000 euro voor driejarige Messenger-merrie

Op de online veiling van Paul Schockemöhle leverde Messenger de veilingtopper. Van de 20 geveilde paarden leverde de driejarige My Carlope PS (Messenger uit een Carinue-moeder) veruit het meeste geld op. De vosmerrie leverde 111.000 euro op en blijft voor dat geld in Duitsland.

In vergelijking met de vorige veilingen van Schockemöhle was dit een mindere editie. Waar normaal gesproken meerdere paarden voor meer dan een ton werden afgeslagen was dat deze veiling alleen My Calope PS. Het tweede geld werd betaald voor Clear Play PS (Clear Heart x Quintessence Z). De driejarige halfbroer van de 1,60m springende Coldplay werd voor 80.000 euro afgeslagen en blijft eveneens in Duitsland.

Het derde geld werd betaald voor de dochter van Chackfly: Chakkatola PS (uit een Stakkatol-moeder). Uit dezelfde moederlijn kwamen al drie 1,60m paarden en de driejarige Chakkatola vertrekt voor 70.000 euro naar Denemarken. Alle paarden werden verkocht en de gemiddelde verkoopprijs kwam uit op 37.075 euro.

Bron: Horses.nl